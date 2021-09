Dit wordt het modenieuws van week 37 - 2021

Op de kalender

Circular Textile Days - 14-15 september

De Circular Textile Days is een hybride evenement, dat zowel fysieke als digitale bedrijfsvertegenwoordiging en bezoekersmogelijkheden biedt. Het is een kans om nieuwe partners in de duurzame textielindustrie te ontmoeten en om innovatieve circulaire textieloplossingen te ontdekken en te bespreken.

Perspreview Maison Amsterdam - 16 september

Londen Fashion Week - 17-21 september

Donderdag zal FashionUnited de perspreview bijwonen van 'Maison Amsterdam' in het Centraal Museum. De expo laat 250 jaar aan modegeschiedenis in een Amsterdamse context zien. Alle tentoongestelde items moeten het verhaal ‘van de vrijzinnige en creatieve stad waar alles kan’ laten zien, aldus de omschrijving. “Centraal daarbij staat de wijze waarop vrijheid, maar ook onvrijheid, het modebeeld in de hoofdstad door de eeuwen heen bepaalden.”

Vrijdag gaat de Londense modeweek weer van start.

Perspreview Deep In Vogue Celebrating Ballroom Culture - 17 september

*Kunsthal Rotterdam presenteert dit najaar - in nauwe samenwerking met Amber Vineyard, Mother van het eerste Nederlandse ballroom house House of Vineyard - ‘Deep in Vogue’. De tentoonstelling viert de ballroomcultuur en geeft context aan een subcultuur gevormd door en voor queer en transgender mensen, zwart en van kleur. De ballroomscene, ontstaan vanaf de jaren zeventig vanuit de underground scene in New York, krijgt voor het eerst aandacht van het grote publiek als Madonna in 1990 haar muziekvideo Vogue lanceert, hetzelfde jaar waarin ook de documentaire Paris Is Burning in première gaat. De laatste jaren staat ballroom wederom in de mainstream belangstelling door onder andere de televisieserie Pose en ballroomevents op grote festivals over de hele wereld. De tentoonstelling Deep in Vogue. Celebrating Ballroom Culture brengt – met fotografie, video-installaties en enkele mode-items – de community, codes en expressieve kracht van ballroom in beeld, waarbij de focus ligt op de oorsprong en de voortdurende noodzaak om elkaar te vieren in een maatschappij die daar vaak in tekortschiet, aldus het persbericht.*