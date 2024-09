Dit wordt het modenieuws van week 37 2024

Wat er deze week in ieder geval gaat gebeuren? FashionUnited blikt vooruit op het modenieuws van week 37. Hieronder volgen de hoofdpunten uit de redactie agenda in de periode van maandag 8 september tot en met zondag 15 september.

Amsterdam Fashion Week overzicht

Amsterdam Fashion Week heeft weer indruk gemaakt met een diverse reeks shows die de stad omtoverden tot hét centrum van mode en creativiteit. Van gevestigde namen tot opkomend talent, de catwalks lieten de nieuwste trends zien, waarbij duurzaamheid, innovatie en inclusiviteit centraal stonden. FashionUnited blikt terug op de hoogtepunten van deze editie, waarin zowel Nederlandse als internationale ontwerpers hun unieke visies presenteerden en de toon zetten voor het komende modeseizoen.

Boekentip van een modeprofessional

FashionUnited presenteert om de week een boekentip van een professional uit de modewereld. Deze week hebben we opnieuw een aanbeveling van een insider uit de mode-industrie. Deze persoon deelt een boek dat niet alleen relevant is voor modeprofessionals, maar ook voor iedereen die geïnteresseerd is in creativiteit, design of de toekomst van mode.

Positieve modeflitsen

Positief modenieuws verdient extra aandacht. Daarom licht FashionUnited iedere twee weken een aantal noemenswaardige berichten uit. Houd de website in de gaten voor het laatste veelbelovende nieuws uit de modeindustrie.