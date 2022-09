Dit wordt het modenieuws van week 37

Wat er deze week in ieder geval gaat gebeuren? FashionUnited blikt vooruit op het modenieuws van week 37. Hieronder volgen de hoofdpunten uit de redactie agenda in de periode van 12 tot en met 18 september.

Opening Black Bananas in Westfield Mall of The Netherlands

Het sports-inspired streetwear label Black Bananas opent een nieuwe flagshipstore in Nederland en kiest Westfield Mall of the Netherlands als uitvalsbasis. De nieuwe Black Bananas store zal vanaf begin september te bezoeken zijn. Het openingsevent vindt op 16 september plaats. Houd de website in de gaten voor een artikel.

London Fashion Week

London Fashion Week wordt van 15 tot 20 september gehouden in de Engelse hoofdstad.

Vienna Fashion Week

Vienna Fashion week gaat vanaf 12 september van start en loopt tot 17 september.

Item van de week: de tweed set

Deze week in FashionUnited's serie 'Item van de Week' behandelen we de tweed set: wat het is, waarom je het wil hebben en hoe je het moet stylen.