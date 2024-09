Dit wordt het modenieuws van week 38 2024

Wat er deze week in ieder geval gaat gebeuren? FashionUnited blikt vooruit op het modenieuws van week 38. Hieronder volgen de hoofdpunten uit de redactie agenda in de periode van maandag 16 september tot en met zondag 22 september.

Prinsjesdag 2024

Dinsdag 17 september is het Prinsjesdag, een belangrijk moment in de Nederlandse politiek, maar ook een dag waarop mode centraal staat. De redactie van FashionUnited houdt het evenement in de gaten om de opvallende outfits en trends te signaleren die relevant zijn voor de modewereld.

Circular Textile Days

Woensdag 18 en donderdag 19 september is Circular Textile Days, hét zakelijke evenement voor de duurzame textielindustrie waar internationale bedrijven en instituten hun nieuwste circulaire oplossingen presenteren. De volledige textielketen komt samen, van gerecyclede garens tot eco-design kleding en innovatieve recyclingtechnologieën. FashionUnited is erbij en doet uitgebreid verslag.

Lancering ‘Dior - A New Look’

Kunstmuseum Den Haag lanceert ‘Dior - A New Look’, een exclusieve presentatie die nergens anders te zien zal zijn. De tentoonstelling verkent de revolutionaire mode van Christian Dior uit 1947, bekend om zijn iconische 'New Look' met zijn kenmerkende silhouet. Het belicht tevens de hedendaagse creaties van Maria Grazia Chiuri, de eerste vrouwelijke creatief directeur van Dior. Nederlandse kunstenaars dragen ook bij: fotografe Viviane Sassen creëert een fotoserie, Maarten Spruyt verzorgt de vormgeving en Annemarie van Haeringen produceert een Nederlandstalige catalogus en een kinderkunstboek. FashionUnited is donderdag 19 september aanwezig bij de persopening.

Carrièretip van een modeprofessional

Een tip kan de richting van iemands carrière compleet veranderen. Wat zijn de carrière-tips die modeprofessionals hebben gehad en wat voor tip hebben zij voor anderen? FashionUnited blaast deze rubriek uit het archief nieuw leven in en gaat in gesprek met een modeprofessional.