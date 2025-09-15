Dit wordt het modenieuws van week 38 - 2025

Wat er deze week in ieder geval gaat gebeuren? FashionUnited blikt vooruit op het modenieuws van week 38. Hieronder volgen de hoofdpunten uit de redactie agenda in de periode van 15 tot en met 21 september.

Wie is de maker? Het werkgeversauteursrecht onder druk na Europees arrest

Stel je voor: een designer in loondienst bij een modemerk ontwerpt een nieuw en oorspronkelijk kledingitem. Van wie zijn dan de auteursrechten op dat ontwerp? Tot nu toe leek het antwoord op die vraag simpel: volgens de Auteurswet komen de auteursrechten toe aan de werkgever. Maar een recent arrest van het Hof van Justitie van de Europese Unie zet hier een vraagteken bij. Wat is er aan de hand?

Prinsjesdag

De start van een nieuw politiek jaar. Dit betekent dat FashionUnited weer in de troonrede duikt, maar ook verslag doet van de traditionele parade van hoedjes.

“Ik voel me niet veilig bij dit gesprek”: Hoe het functioneringsgesprek onder druk staat in de modewereld

Herkenbaar? Een ontwerper die de deadline niet haalt. Een Sales Manager die zijn targets mist. Als leidinggevende wil je daar op een normale, professionele manier het gesprek over aangaan. Maar steeds vaker klinkt tijdens het functioneringsgesprek de opmerking: “Ik voel me hier niet veilig bij.” Een uitspraak die je niet kunt negeren. Tegelijkertijd vragen veel managers zich af: Wat mag of kan ik eigenlijk nog wél zeggen?

NRF Retail Big Show in Parijs

Van New York naar Parijs. Deze week vindt de NRF Retail Big Show voor het eerst plaats in Europa en FashionUnited is erbij. Houd de website in de gaten voor het nieuws.