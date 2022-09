Dit wordt het modenieuws van week 38

Wat er deze week in ieder geval gaat gebeuren? FashionUnited blikt vooruit op het modenieuws van week 38. Hieronder volgen de hoofdpunten uit de redactie agenda in de periode van 19 tot en met 25 september.

Prinsjesdag

Dinsdag is het weer de derde dinsdag van september: Prinsjesdag. Het betekent dat niet alleen de miljoenennota en de begroting bekend wordt, maar het wordt ook ouderwets hoedjes kijken. Houdt de website in de gaten voor beide.

Opening tentoonstelling ‘Balenciaga: Meesterlijk Zwart

Dit weekend opent de tentoonstelling ‘Balenciaga: Meesterlijk Zwart’ voor het publiek. FashionUnited is aanwezig bij de perspreview eerder in de week en neemt u mee in de tentoonstelling.

Labels to watch: Drie jonge en verantwoorde merken van modebeurs Who’s Next

FashionUnited ging begin september naar de Franse modebeurs Who’s Next. Hier spotte de redactie drie merken om in de gaten. U leest het deze week.