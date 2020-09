Dit wordt het modenieuws van week 39 - 2020

Op de kalender

Collectie presentatie Charlotte Bakkenes 24 september

De collectie wordt tentoongesteld in het ‘Theatrum Anatomicum’ van de Waag. Charlotte Bakkenes deed in samenwerking met Waag’s TextileLab Amsterdam onderzoek naar het innoveren van traditionele ambachtstechnieken. Dat resulteerde in zes rijke sculpturale modestukken, waarin ook haar fascinatie en liefde voor architectuur spreekt.

Dutch Sustainable Fashion Week 24 - 30 september

Voor de zevende keer op rij organiseert stichting Dutch Sustainable Fashion Week het grootste landelijke duurzame mode evenement.

Gedachtespinsels | Dutch Design door Kiki van Eijk

Al twintig jaar levert de ontwerper een onderscheidende bijdrage aan het Dutch Design, en staat ze bekend om haar fantasierijke ontwerpen: van grillige klokken tot wandkleden voor Google en poëtische etalages voor het Franse Hermès. Samen met theatervormgever Theun Mosk creëert ze in het TextielMuseum een expositie die de zintuigen prikkelt.

The Hague Fashion Week 25 - 27 september

Tijdens modeshows in The Student Hotel laat Haags modetalent zien wat ze in huis hebben: van couture tot streetwear komt voorbij. Deze shows zijn toegankelijk voor een klein publiek maar ook in de binnenstad digitaal te volgen op schermen in de Grote Marktstraat en in de bibliotheek.