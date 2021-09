Dit wordt het modenieuws van week 39 - 2021

Wat er deze week in ieder geval gaat gebeuren? FashionUnited blikt vooruit op het modenieuws van week 39. Hieronder volgen de hoofdpunten uit de redactie agenda in de periode van 27 september tot en met 3 oktober.

Duurzame sneakers schudden de schoenenmarkt op

Een nieuw tijdperk van duurzaam schoeisel schudt de sneakermarkt wakker met innovatieve stoffen, circulaire productie en vakmanschap van hoge kwaliteit.

Wat is de plaats van de modeontwerper in het metaversum?

Ken je de term ‘metaverse’? Die werd voor het eerst gebruikt door auteur Neal Stephenson in zijn sciencefictionroman Snow Crash uit 1992, maar volgens Google Trends bereikte de term een hoogtepunt in zoekopdrachten in april 2021 en lijkt sindsdien hoog te blijven scoren. Maar waarom is iedereen - zowel binnen de mode-industrie als daarbuiten - plotseling geïnteresseerd in de metaverse?

Op de kalender Paris Fashion Week - 27 september - 5 oktober Maandag start de Paris Fashion Week SS22. Merken als Marine Serre, Dries van Noten en Christian Wijnants zullen hun nieuwste creaties tonen. Fashion For Good Clothes Swap - 30 september Het Fashion for Good Museum organiseert weer een Clothes Swap voor iedereen. Een makkelijke en leuke manier om uw garderobe op te frissen met nieuwe items én daarnaast uw oude items nieuw leven te geven.