Dit wordt het modenieuws van week 39 2024

Wat er deze week in ieder geval gaat gebeuren? FashionUnited blikt vooruit op het modenieuws van week 39. Hieronder volgen de hoofdpunten uit de redactie agenda in de periode van maandag 23 september tot en met zondag 29 september.

Tentoonstelling Viviane Sassen opent in Foam

FashionUnited is aanwezig bij de opening van de tentoonstelling 'PHOSPHOR: Art & Fashion' van modefotograaf en beeldend kunstenaar Viviane Sassen in Foam. Sassen, bekend om haar unieke benadering van modefotografie en haar vermogen om verhalen te vertellen door middel van beelden, presenteert een selectie van haar meest opmerkelijke werken.

Positieve modeflitsen

Positief modenieuws verdient extra aandacht. Daarom licht FashionUnited iedere twee weken een aantal noemenswaardige berichten uit. Deze week: Elsa The Brand lanceert toiletvriendelijke jumpsuit en Prothese BH lanceert tijdens Borstkankermaand oktober.

Boekentip van een modeprofessional

FashionUnited presenteert om de week een boekentip van een professional uit de modewereld. Deze week hebben we opnieuw een aanbeveling van een insider uit de mode-industrie. Deze persoon deelt een boek dat niet alleen relevant is voor modeprofessionals, maar ook voor iedereen die geïnteresseerd is in creativiteit, design, ondernemerschap of de toekomst van mode.