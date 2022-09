Dit wordt het modenieuws van week 39

Wat er deze week in ieder geval gaat gebeuren? FashionUnited blikt vooruit op het modenieuws van week 39. Hieronder volgen de hoofdpunten uit de redactie agenda in de periode van 26 september tot en met 2 oktober.

9 trends in winkelinrichting volgens Marie Ernst, CEO van Schwitzke & Partner

Wat verwachten klanten van hun winkelbezoek na de pandemie? Marie Ernst van Schwitzke und Partner, een expert op het gebied van het creëren van inspirerende ruimtes, weet dat duurzaamheid en gemeenschapsvorming al vóór de pandemie belangrijke behoeften van klanten waren. FashionUnited duikt verder in dit onderwerp. Houd de website in de gaten voor een artikel.

Paris Fashion Week

Op 26 september gaat Paris Fashion Week van start. Deze loopt tot 4 oktober. FashionUnited is aanwezig om verslag te doen. Houd de website in de gaten voor een artikel.

Boeklancering Roland Kahn

Op donderdag 27 september wordt de (auto)biografie van ‘Mr. CoolCat’, Roland Kahn gelanceerd. In het boek, KAHN – Mijn leven, mijn liefdes, mijn werk, vertelt de ondernemer zijn levensverhaal. De opbrengst komt ten goede aan onderzoek naar de behandeling van melanoom-huidkanker. Het boek is na de lancering direct beschikbaar bij onder andere V&D online en de Bruna.

Item van de week: de gebreide set

Deze week in FashionUnited's serie 'Item van de Week' behandelen we de gebreide set: wat het is, waarom je het wil hebben en hoe je het moet stylen.