Dit wordt het modenieuws van week 4 2023

Wat er deze week in ieder geval gaat gebeuren? FashionUnited blikt vooruit op het modenieuws van week 4. Hieronder volgen de hoofdpunten uit de redactie agenda in de periode van 23 januari tot en met 29 januari.

6 recente retailinnovaties die een soepele klantervaring verzekeren

New York - De hoogconjunctuur van de e-commerce zal blijven aanhouden, waardoor een omnichannelstrategie voor retailers van vitaal belang wordt. Fysieke winkels zullen hierdoor een voorsprong krijgen, maar tegenwoordig kunnen winkels meer doen met minder. De nieuwste technologie is ontworpen om ervoor te zorgen dat de overgang tussen de winkelervaring van de klant online en in de winkel naadloos verloopt. FashionUnited zet de nieuwste innovaties die op NRF 2023, Retail's Big Show, zijn gepresenteerd en die binnenkort in een winkel of platform bij u in de buurt te zien zullen zijn op een rij.

De wintereditie van Modefabriek

Modebeurs Modefabriek vindt aan het begin van deze week plaats en FashionUnited is uiteraard aanwezig. Houd de website in de gaten voor het beursverslag en diverse opvallende talks waarbij de redactie aanwezig is.

Item van de week: De oversized tas

Elke week licht FashionUnited een item uit in de serie ‘Item van de week’. Wat is het, waarom wil je het hebben en hoe style je het? Dit keer: de oversized tas.

Hoe kan het recyclen van vezels mainstream worden? In gesprek met Lenzing-veteraan Michael Kininmonth

Vezelrecyclingtechnologieën ontstaan niet zomaar, maar de mode-industrie heeft ze zo snel mogelijk nodig om de ambitieuze klimaatdoelstellingen van 2030 te halen. Voor de Lenzing Group, een van de oudste bedrijven in geregenereerde cellulosevezels, is 'Refibra' de centrale recyclinginnovatie. Het vezelmengsel bestaat uit cellulosepulp gemaakt van hout en afvalkatoen. Toch is Refibra, ondanks enkele succesvolle samenwerkingen, niet mainstream geworden.

Waarom duurt het dan zo lang voordat commerciële recycling doorbreekt?