Dit wordt het modenieuws van week 4 2025

Wat er deze week in ieder geval gaat gebeuren? FashionUnited blikt vooruit op het modenieuws van week 4. Hieronder volgen de hoofdpunten uit de redactie agenda in de periode van maandag 20 januari tot en met zondag 26 januari 2025.

Preview Women

Op maandag 20 januari vindt de vrouwenmodebeurs Preview Women plaats in Nieuwegein. FashionUnited is aanwezig en zal verslag doen van de vrouwenmodetrends die op het evenement te zien zijn. Houd de website in de gaten voor een overzicht van de nieuwste trends in de vrouwenmode en de belangrijkste inzichten die tijdens de beurs gedeeld worden.

Ophef over mogelijk katoenverbod in Europa

Het artikel dat het gerucht over een mogelijk katoenverbod in Europa in 2030 waarschijnlijk in gang heeft gezet, was relatief kort en eenvoudig van opzet. Het presenteerde katoen als een "milieuprobleem" en verwees naar twijfelachtige bronnen, terwijl het idee van een katoenverbod werd gekoppeld aan bestaande wetgeving, zoals de CSRD en CSDDD. Het idee van een katoenverbod werd door velen als een zekerheid aangenomen. Dit zorgde voor een snelle verdeeldheid binnen de mode-industrie, waarbij men zich in twee kampen splitste. Hoe heeft dit zo kunnen uitmonden? In een artikel deze week deelt de redacteur van FashionUnited haar visie op deze situatie.

De 5 macrotrends

In een snel veranderende wereld is het voor merken belangrijk om trends op tijd te herkennen en zich snel aan te passen om relevant te blijven. Zalando, een online retailer uit Berlijn, heeft, gebaseerd op gegevens van meer dan 50 miljoen klanten in Europa, vijf belangrijke trends ontdekt. Deze trends beïnvloeden niet alleen het ontwerp en de voorkeuren van consumenten, maar veranderen ook de manier waarop merken hun verhalen vertellen en op de lange termijn waarde creëren.