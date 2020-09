Dit wordt het modenieuws van week 40 - 2020

Wat er deze week in ieder geval gaat gebeuren? FashionUnited blikt vooruit op het modenieuws van week 40. Dit staat op de redactie agenda van maandag 28 september tot en met zondag 4 oktober.

Trendforecaster Christine Boland geeft een preview van inkoopseizoen AW21

De winter van 2020 staat alweer voor de deur na een hete zomer, maar voor de modebranche komt het inkoopseizoen voor AW21 al langzaam weer dichterbij. Diverse beurzen hebben aangekondigd in januari weer fysiek plaats te vinden met daarnaast een digitale aanwezigheid. Om het seizoen makkelijker te beginnen en geïnformeerd op pad te kunnen, spreekt FashionUnited met trendforecaster Christine Boland over AW21.

Interview met Liselore Frowijn

De naam Liselore Frowijn zal bij menig mens in de mode industrie een belletje doen rinkelen. De jonge ontwerper toonde eerder op Amsterdam Fashion Week en Paris Fashion Week. Haar nieuwste toevoeging op haar CV is een tentoonstelling in Droog, Amsterdam. FashionUnited belt met de ontwerper.

De baan van… Anthony Harvey - Fashion Week fotograaf

FashionUnited sprak met fotograaf Anthony Harvey, hij is al twintig jaar fotograaf voor de Fashion Week en vertelt onder andere hoe de huidige pandemie effect heeft op zijn werkzaamheden.