Dit wordt het modenieuws van week 40 - 2021

Op de kalender

Opening Hul le Kes Recovery Studio - 5 oktober

Dinsdag is de officiële opening van Hul le Kes Recovery Studio in Arnhem. Hul le Kes Recovery Studio is een herstelatelier voor mens en textiel en zorgt voor nog meer maatschappelijke betrokkenheid en de verwerking van textielafval tot nieuwe materialen en producten, aldus het persbericht.

Opening expositie 'Global Wardrobe - De wereldwijde modeconnectie' Kunstmuseum Den Haag - 9 oktober

Zaterdag gaat de expositie 'Global Wardrobe - De wereldwijde modeconnectie' van het Kunstmeusum Den Haag van start. Het Kunstmuseum nodigt de bezoeker uit om voorbij de schoonheid te kijken, en de kleding te zien als onderdeel van de wereldgeschiedenis die ze vertegenwoordigen. Speciale aandacht gaat uit naar makers van nu die ontwerpen met een open blik op de wereld en daarbij hun eigen culturele achtergrond op de voorgrond zetten. , zo schrijft het museum in een persbericht.

Plus Size Fashion Week - 10 oktober

In Centerparcs de Eemhof gaat de Plus Size Fashion Week, georganiseerd door Vlietlaan Fashion, van start. Verschillende merken en labels laten hun plus size-collecties zien op 25 modellen. Ook is de kroning van Miss Plus Size Universe Netherlands.