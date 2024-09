Dit wordt het modenieuws van week 40 2024

Wat er deze week in ieder geval gaat gebeuren? FashionUnited blikt vooruit op het modenieuws van week 40. Hieronder volgen de hoofdpunten uit de redactie agenda in de periode van 30 september tot en met 6 oktober.

Nude Project vestigt eerste flagshipstore in Amsterdam

Het Spaanse streetwear-merk Nude Project opent binnenkort zijn eerste flagshipstore in Amsterdam, gelegen aan de Leidsestraat 31. Deze indrukwekkende locatie van 400 vierkante meter zal een unieke winkelervaring bieden, inclusief een koffieruimte die 's avonds transformeert tot een nachtclub. Met dit nieuwe flagship zet Nude Project een belangrijke stap in hun internationale uitbreiding.

Clarity in fashion: uitdagingen en kansen voor de mode-industrie

Op donderdag 3 oktober vindt bij Felix Meritis in Amsterdam het evenement "Clarity in Fashion" plaats, georganiseerd door CaseStudy in samenwerking met tex.tracer, Rainbow Collection en Modint. Tijdens dit vier uur durende evenement krijgen modeprofessionals inzichten in actuele thema's zoals duurzaamheid, data, regelwetgeving en de toekomst van de mode-industrie. FashionUnited zal aanwezig zijn om verslag te doen van de presentaties, paneldiscussies met CEO's van toonaangevende merken zoals Fabienne Chapot en Marlies Dekkers, en de nieuwste trends en ontwikkelingen binnen de sector.

Carrièretip van een modeprofessional

Een tip kan de richting van iemands carrière compleet veranderen. Wat zijn de carrière-tips die modeprofessionals hebben gehad en wat voor tip hebben zij voor anderen? FashionUnited blaast deze rubriek uit het archief nieuw leven in en gaat in gesprek met een modeprofessional.