Dit wordt het modenieuws van week 41 - 2021

Op de kalender

The Hague Fashion Week - 14-17 oktober

Donderdag gaat The Hague Fashion Week van start. Met catwalkshows, tentoonstellingen, workshops en meer staat Den Haag een week lang in het teken van mode. Tijdens modeshows in de Grote Kerk in Den Haag en The Student Hotel The Hague tonen nieuwe talentvolle modeontwerpers hun collecties. Van couture tot streetwear komt voorbij. De shows zijn ook te volgen op de LED trap van Spuimarkt aan de Grote Marktstraat.

Dutch Design Week Eindhoven - 16-24 oktober

Van 16 tot en met 24 oktober vindt in Eindhoven de negendaagse Dutch Design Week (DDW) plaats. Het grootste designevenement van Noord-Europa presenteert werk en concepten van ruim 2000 ontwerpers aan meer dan 350.000 bezoekers uit binnen- en buitenland.