Dit wordt het modenieuws van week 41 2024

Wat er deze week in ieder geval gaat gebeuren? FashionUnited blikt vooruit op het modenieuws van week 41. Hieronder volgen de hoofdpunten uit de redactie agenda in de periode van 7 tot en met 13 oktober.

In gesprek met oprichter Cécile Scheele over de groei van DSFW

De elfde editie van Dutch Sustainable Fashion Week (DSFW) staat voor de deur. De duurzame modeweek opent dinsdagavond met de presentatie van Sepehr Maghsoudi’s vijfentwintigste couturecollectie ‘Time’. Naast deze modeshow vinden er diverse evenementen plaats van 8 tot en met 13 oktober. DSFW begon ooit in Amsterdam, maar is nu actief in tien plaatsen. FashionUnited drinkt virtueel een kopje koffie met initiatiefnemer Cécile Scheele en vraagt haar naar de DSFW-ontwikkelingen en ambities.

Sepehr Maghsoudi onthult couturecollectie ‘Time’ tijdens op opening DSFW 2024

Dutch Sustainable Fashion Week (DSFW) opent op 8 oktober officieel met een show van modeontwerper Sepehr Maghsoudi. Hij toont zijn vijfentwintigste courturecollectie ‘Time’ in de Posthoornkerk in Amsterdam. Volgens de organisatie toont Maghsoudi zijn visie op duurzaamheid en zijn vermogen om diepgaande maatschappelijke kwestie aan te kaarten via zijn modeontwerpen, die ‘perfect aansluiten bij DSFW’. FashionUnited is aanwezig bij de modeshow en doet verslag.

Het creatieve masterplan van Donald Schneider

Een snelle blik op het cv van Donald Schneider, de oprichter en creatief directeur van Donald Schneider Studio, lijkt wel een hoofdstuk uit de modegeschiedenis. In een gesprek met FashionUnited vertelt hij over zijn diverse functies, zoals art director bij de Amerikaanse tijdschriften East Village Eye en Fame, en het Duitse cultuur- en modetijdschrift Tempo. In 2002 richtte hij zijn eigen creatieve bureau op, Donald Schneider Studios, dat oorspronkelijk in Parijs was gevestigd maar nu in Berlijn is.