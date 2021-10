Dit wordt het modenieuws van week 42 - 2020

Op de kalender

Responsible Fashion Series - 20-22 oktober

Kan mode de wereld redden? Dat is de centrale vraag tijdens de Responsible Fashion Series, een prestigieus interdisciplinair congres dat van 20 tot 22 oktober in Antwerpen georganiseerd wordt. “Het hyperconsumentisme heeft zijn grenzen bereikt”, zegt professor Annick Schramme (UAntwerpen). “Hoe kan de sector evolueren naar een meer duurzaam model? Hoe kan mode een hefboom zijn voor een meer sociale en inclusieve samenleving en wat is de rol van de creatieve ontwerper in de toekomst?”

Masterly The Hague Fashion Week Biennale 2021 - 21-24 oktober

Bij Masterly The Hague verdiepen hedendaagse ontwerpers zich in klassieke schilderijen. In vijf historische locaties presenteren honderd designers gedurende vier dagen hun toonaangevende werk in relatie tot de Oude Meesters. Dit jaar is het centrale thema: het Nederlands landschap.