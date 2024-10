Dit wordt het modenieuws van week 42 2024

Wat er deze week in ieder geval gaat gebeuren? FashionUnited blikt vooruit op het modenieuws van week 42. Hieronder volgen de hoofdpunten uit de redactie agenda in de periode van maandag 14 oktober tot en met zondag 20 oktober.

Lancering van sportmerk Philos

Het nieuwe sportmerk Philos is onlangs gelanceerd en trekt meteen de aandacht. Fashion United organiseert een exclusieve Q&A om meer te weten te komen over dit merk. Philos combineert sport en lifestyle en focust op duurzaamheid en stijl.

Cultuurfonds Mode Stipendium

Het Cultuurfonds Mode Stipendium, de belangrijkste prijs voor modevormgevers in Nederland, maakt dinsdagavond de winnaar bekend. Deze prijs, ingesteld in 2011 door een genereuze schenker via het Cultuurfonds, richt zich op buitengewoon getalenteerde en gevorderde Nederlandse modeontwerpers. Het stipendium bestaat uit een financiële bijdrage van 50.000 euro en een wisseltrofee, ontworpen door Atelier Ted Noten. Het doel van het stipendium is om modeontwerpers met een uitzonderlijke artistieke kwaliteit te ondersteunen in hun verdere artistieke en zakelijke ontwikkeling. FashionUnited spreekt de winnaar.

Carrièretip van een modeprofessional

Een tip kan de richting van iemands carrière compleet veranderen. Wat zijn de carrière-tips die modeprofessionals hebben gehad en wat voor tip hebben zij voor anderen? FashionUnited blaast deze rubriek uit het archief nieuw leven in en gaat in gesprek met een modeprofessional.