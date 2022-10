Dit wordt het modenieuws van week 42

Wat er deze week in ieder geval gaat gebeuren? FashionUnited blikt vooruit op het modenieuws van week 42. Hieronder volgen de hoofdpunten uit de redactie agenda in de periode van 17 tot en met 23 oktober.

Verhuurservice Clothesfriends creëert via verschillende touchpoints een community die verder gaat dan het huren van mode

Clothesfriends verhuurt duurzame mode via een app en nu ook via vaste locaties. Gebruikers kunnen outfits huren van duurzame partnermerken of rechtstreeks van huurders uit de gemeenschap. De in 2020 opgerichte start-up uit München ondersteunt ook andere modebedrijven bij het opzetten van hun circulaire diensten op het gebied van mode. Deze week lichten de oprichters Carmen Jenny en Sonja Wunderlich in een interview hun bedrijfsmodel toe en vertellen ze ons hoe zij modebedrijven helpen om over te stappen op een circulaire economie. Houd de website in de gaten voor een artikel.

Kingpins Amsterdam

Van 19 tot 20 oktober zijn er weer allerlei denim-gerelateerde events in Amsterdam te bezoeken tijdens de bekende denim beurs. FashionUnited is aanwezig om verslag te doen. Houd de website in de gaten voor een meerdere artikelen met als thema: denim.

Feestelijke opening New Order of Fashion

Tijdens de opening van de jaarlijkse tentoonstelling van New Order of Fashion tijdens de Dutch Design Week, zijn de talenten van de nieuwe lichting zelf ook aanwezig. Ter aanvulling op de nieuwe garde worden op 22 oktober ook samenwerkingen getoond die het afgelopen jaar hebben plaatsgevonden.

Opening van de Museum Shop van het Koninklijk Museum voor de Schone Kunsten in Antwerpen

In de nieuwe Museum Shop wordt een beleving aangeboden die in het verlengde ligt van het museum zelf. Zo is er samengewerkt met kunstenaar en voormalig mode- en hoedenontwerper Christophe Coppens. Hij maakte exclusief voor de KMSKA- shop accessoires die geïnspireerd door zijn installaties. Het is de eerste keer in tien jaar dat Christophe weer, éénmalig, accessoires ontwerpt. In de shop, die vanaf 18 oktober te bezoeken is, zijn ook kimono’s van Essentiel Antwerp te vinden, die gebaseerd zijn op schilderijen van Bruegel, Fouquet, Ensor en Wouters.

Item van de week: de metallic tint

Deze week in FashionUnited's serie 'Item van de Week' behandelen we de metallic tint: wat het is, waarom je het wil hebben en hoe je het moet stylen.