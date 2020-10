Dit wordt het modenieuws van week 43 - 2020

Wat er deze week in ieder geval gaat gebeuren? FashionUnited blikt vooruit op het modenieuws van week 43. Dit staat op de redactie agenda van maandag 19 oktober tot en met zondag 25 oktober.

Het einde van het analoge warenhuis: waarom hybride brandstores de toekomst hebben

De huidige crisis in de retailbranche is niet alleen het gevolg van de coronacrisis, maar ook van een langdurige handicap. En het is een wake-upcall voor de industrie: hoogste tijd om de retail opnieuw uit te vinden, stelt Martin Schnaack, oprichter en CEO van Agentur Avantgarde.

Elements of Freedom opent eerste eigen winkel

Het is een druk jaar geweest voor Elements of Freedom. Het duurzame Nederlandse merk lanceerde een webshop, nam de collectie onder de loep en opent in oktober een eigen winkel. Om nog niet te spreken van de pandemie waar ook de modebranche de effecten van voelt en het feit dat oprichter Audrey Nuchelmans zelf ook het coronavirus aan het begin van het jaar te pakken had. Tijd voor een update van het merk.

Freitag: “Het woord ‘duurzaamheid’ bestaat hier niet eens”

De discussie over duurzaamheid wordt steeds relevanter in de modeindustrie, zelfs zo relevant dat grote merken zoals H&M en Asos zich inzetten voor een duurzamer aanbod. De Swiss tas van het merk Freitag, daarentegen, heeft niks te maken met duurzaamheid. En dat hoeft ook niet, aangezien de recyclingindustrie stevig verankerd is in het DNA van het bedrijf. FashionUnited spreekt Oliver Brunschwiler, Creative Director bij Freitag over waarom corona-gerelateerde beperkingen op vliegverkeer een obstakel zijn voor het merk, hoe Freitag politiek betrokken is en waarom ‘100% recycleerbaarheid’ bijna onmogelijk is.