Dit wordt het modenieuws van week 43 2023

Wat er deze week in ieder geval gaat gebeuren? FashionUnited blikt vooruit op het modenieuws van week 43. Hieronder volgen de hoofdpunten uit de redactie agenda in de periode van 23 tot en met 29 oktober.

Kingpins talk: ‘AI-gegenereerde modellen geven conversie van uw webshop een boost’

“Als reizen net zo snel zou gaan als de manier waarop kunstmatige intelligentie (AI) zich ontwikkeld, zou de gemiddelde vliegsnelheid zijn toegenomen van 600 mph in 2018 tot 900.000 mph in 2020 - een toename van 1.500 keer in twee jaar. Een reis van Londen naar New York zou dan 19 seconden duren, in plaats van acht uur”, vertellen Darren Glenister, Chief Executive Officer van Material Exchange, en Antonio van der Weel, Product Director bij Stitch, tijdens een talk over AI op Kingpins. Het benadrukt nog maar eens hoe snel deze technologie zich ontwikkeld en dat ontgaat ook de mode-industrie niet.

Rechtspraak: Wat is een WHOA-procedure en hoe haal je er het meeste uit?

Eerder dit jaar schreef Köster Advocaten over het toenemende aantal faillissementen in de retailbranche en meer specifiek binnen de mode industrie. Hoewel in september minder bedrijven failliet gingen dan in augustus van dit jaar – een afname van 10 procent om precies te zijn (270 versus 299), zijn vorige maand 60 procent meer bedrijven bankroet verklaard ten opzichte van september 2022. Daarnaast zijn de afgelopen maand grote spelers als BCC en Big Bazar failliet verklaard. Ook Shoeby verkeert in financiële moeilijkheden. De Brabantse modeketen probeert een faillissement te voorkomen door de inzet van het inmiddels veelbesproken wettelijke instrument: de Wet Homologatie Onderhands Akkoord (WHOA). Wat is nu eigenlijk het doel van de WHOA en hoe werkt het?

Item van de week: De korte blazer

Elke week licht FashionUnited een item uit in de serie ‘Item van de week’. Wat is het, waarom wil je het hebben en hoe style je het? Dit keer: de korte blazer.