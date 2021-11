Dit wordt het modenieuws van week 44 - 2021

Wat er deze week in ieder geval gaat gebeuren? FashionUnited blikt vooruit op het modenieuws van week 44. Hieronder volgen de hoofdpunten uit de redactie agenda in de periode van 1 november tot en met 7 november.

Gaming x Fashion: wat zijn de kansen voor ontwerpers?

Wanneer twee culturen botsen, ontstaat er een nieuwe cultuur. Deze nieuwe cultuur is gebouwd op verschillende aspecten van beide oorspronkelijke culturen, waarbij positieve en negatieve effecten worden gedeeld. Dit is wat de antropoloog Roy Wagner verdedigt in "The Invention of Culture", geschreven in 1975. Wanneer we het hebben over de wisselwerking tussen mode en games, hebben we het ook over twee verschillende culturen die één ruimte op de markt delen. Dus staat er een botsing te gebeuren? Wat is deze nieuwe cultuur? Welke aspecten van elk van de oorspronkelijke culturen, mode en gaming, zullen blijven bestaan?

Hoe Bottega groen de meest trendy kleur in de mode werd

Die felle tint groen, professioneel bekend als Kelly green en ergens zittend tussen parkiet, appel en klaver, is de nieuwe kleur van de mode. Het is stilletjes aan een van de nieuwe codes en handelsmerkkleuren geworden voor het Italiaanse luxehuis Bottega Veneta, waarvan de pluche leren tassen en accessoires een zijn met de tint sinds de introductie ervan voor de najaarscollectie 2019 van het merk.

Op de kalender Transformatie van mode | Transitie van het systeem - 5 november Met Transformatie van mode | Transitie van het systeem op vrijdag 5 november 2021 gaat Mode Partners 025 gesprekken aan met pioniers en de gevestigde praktijk uit de regio. De gasten ontmoeten elkaar in werk- en ontwikkelsessies, gaan raakvlakken en ‘common ground’ verder onderzoeken, en zullen kennis delen en ervaringen uitwisselen.