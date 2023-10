Dit wordt het modenieuws van week 44 2023

Wat er deze week in ieder geval gaat gebeuren? FashionUnited blikt vooruit op het modenieuws van week 44. Hieronder volgen de hoofdpunten uit de redactie agenda in de periode van 30 oktober tot en met 5 november.

Trends in het veilinghuis: Hoe belangrijk zijn mode en accessoires?

Nu mode en accessoires steeds populairder zijn geworden in de wereld van veilingen, willen velen graag begrijpen wat hun groeiende invloed is. Om zich te verdiepen in de betekenis en werking van deze markten sprak FashionUnited met Alice Léger, hoofd van de afdeling Mode en Accessoires bij Artcurial, het op twee na grootste wereldwijde veilinghuis, direct na Christie's en Sotheby's.

Deze door vrouwen opgerichte fintech helpt het opzetten van duurzame supply chains

Twinco Capital, een supply chain fintech, is een van de weinige Europese snelgroeiende fintechs die wordt geleid door vrouwen. Het bedrijf biedt de eerste duurzame supply chain financieringsoplossing op de markt die financiering van inkooporders dekt. Het bedrijf is mede opgericht door Sandra Nolasco (CEO) en Carmen Marín (COO) en is gevestigd in Amsterdam en Madrid.

Langverwacht: Phoebe Philo onthult eindelijk eerste stukken van eigen merk

Ontwerper Phoebe Philo zal op maandag 30 oktober eindelijk de eerste stukken van haar eigen modehuis gaan verkopen. Er is nog maar weinig bekend over wát ze dan precies presenteert, maar de modewereld kan in ieder geval niet wachten.

Item van de week: De cargo gilet

Elke week licht FashionUnited een item uit in de serie ‘Item van de week’. Wat is het, waarom wil je het hebben en hoe style je het? Dit keer: de cargo gilet