Dit wordt het modenieuws van week 44 2024

Wat er deze week in ieder geval gaat gebeuren? FashionUnited blikt vooruit op het modenieuws van week 44. Hieronder volgen de hoofdpunten uit de redactie agenda in de periode van maandag 28 oktober tot en met zondag 3 november.

Veranderingen in creatief directeuren: wat zijn de financiële gevolgen?

FashionUnited-redacteur Diane Vanderschelden onderzoekt de motieven achter het wisselen van creatief directeuren in modehuizen en de financiële gevolgen hiervan. Merken zien het vervangen van een directeur vaak als een snelle oplossing voor tegenvallende resultaten, maar deze strategie kan leiden tot een gebrek aan consistentie, wat essentieel is voor langdurig succes. Massimiliano Giornetti, directeur van Polimoda, stelt dat het belangrijker is om te begrijpen wat modehuizen werkelijk zoeken in een creatief directeur, in plaats van te speculeren over wie de rol zal vervullen.

Transformatieve verandering in de textielsector

De textielsector kampt met een ernstig afvalprobleem. In 2020 produceerde de EU gemiddeld 16 kilo textielafval per persoon, wat neerkomt op ongeveer 50 kledingstukken. Het merendeel van dit afval komt van consumenten en slechts 12 procent wordt hergebruikt of gerecycled. In Nederland, dat relatief betere recyclingstatistieken heeft, belandt meer dan de helft van het textielafval nog steeds in de vuilnisbak, waar het vaak wordt verbrand. De textielproductie blijft toenemen; in 2022 bereikte deze een recordhoogte van 116 miljoen ton en zal naar verwachting 147 miljoen ton bereiken in 2030.

De huidige recyclinginspanningen zijn onvoldoende om deze groeiende afvalberg aan te pakken. Dit leidt tot een systeem dat worstelt met enorme afvalvolumes en moeilijk te recyclen producten, waarbij winst vaak voorop staat in plaats van milieubehoud. Gastbijdragers Ana Birliga Sutherland en Andrew Keys van Circle Economy benadrukken de noodzaak van tussenoplossingen om een transformatieve verandering in de sector te realiseren. Hun initiatief in Rotterdam, gericht op het verwerken van gemengd textielafval, biedt hoop voor een duurzamere toekomst in de mode-industrie.

Boekentip van een modeprofessional

