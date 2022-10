Dit wordt het modenieuws van week 44

Wat er deze week in ieder geval gaat gebeuren? FashionUnited blikt vooruit op het modenieuws van week 44. Hieronder volgen de hoofdpunten uit de redactie agenda in de periode van 31 oktober tot en met 6 november.

Denim trends voor lente/zomer 2023

De denim garderobe voor lente/zomer 2023 bevat veel invloeden uit de 90's en omarmt de Y2K trend, maar blijft een divers scala aan stijlen aanbieden. Van cowboystijl tot moderne grunge: dit zijn de trends die het komende zomerseizoen zullen domineren. Bekijk ze deze week op de website.

'Content House': waarom merken deze pitch voor zichzelf zouden moeten gebruiken

Sommigen hebben er nog nooit van gehoord, voor anderen is het een hype die allang over zijn hoogtepunt heen is. We hebben het over het fenomeen van de zogenaamde ‘content houses’. Deze term wordt losjes gebruikt om een gedeelde flat te beschrijven waarin verschillende makers voor onbepaalde tijd samenwonen en dag in dag uit inhoud produceren voor hun sociale mediakanalen. Vooral sinds de opkomst van TikTok heeft dit formaat gestaag aan populariteit gewonnen. Houd de website in de gaten voor een artikel.

Item van de week: het gilet

Deze week in FashionUnited's serie 'Item van de Week' behandelen we het gilet: wat het is, waarom je het wil hebben en hoe je het moet stylen.