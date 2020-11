Dit wordt het modenieuws van week 45 - 2020

Wat er deze week in ieder geval gaat gebeuren? FashionUnited blikt vooruit op het modenieuws van week 45. Dit staat op de redactie agenda van maandag 2 november tot en met zondag 8 november.

De vier trends op het gebied van linnen voor AW21/22

De Europese linnenindustrie is vastbesloten de savoir fair die de afgelopen twintig jaar grotendeels naar China is verhuisd weer terug te halen. Er zijn veel initiatieven voor een Europees linnen, en de European Flax and Hemp Confederation (CELC) is in het leven geroepen om ontwerpers daarbij te ondersteunen. CELC heeft onlangs een nieuwe digitale tool gelanceerd voor herfst/winter-seizoen 21/22: het’ Linen Innovation’-boek, een trendboek gewijd aan de stof. FashionUnited duikt in de wondere wereld van linnen en geeft u de vier trends op het gebied van deze stof.

Plussize mode: het ondergeschoven kindje van de modeindustrie?

Jill Kortleve, Ashley Graham, Jari Jones, Paloma Elsesser, Alexis Ruby. Dit zijn namen van plussize modellen waarvan de populariteit intrinsiek verbonden is met inclusieve mode. Ze zijn het gezicht van een mode - van Chanel tot Coach - die nu de diversiteit van het vrouwelijk lichaam zou accepteren. Maar is dit een te snelle conclusie? Geeft de kledingindustrie wel echt om de modemarkt met grote maten?

Op de kalender WDKA: Too little too late - 4 november Too little too late is een online event waar een nieuwe generatie ontwerpers en kunstenaars, laten zien hoe zij omgaan met de opwarmende aarde. Deze afgestudeerden bieden geen concrete antwoorden maar wel nieuwe inzichten op deze problematiek. Zalando Q3 - 4 november Woensdag 4 november maakt Zalando SE de financiële resultaten over het derde kwartaal van 2020 bekend.