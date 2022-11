Dit wordt het modenieuws van week 45 2022

Wat er deze week in ieder geval gaat gebeuren? FashionUnited blikt vooruit op het modenieuws van week 45. Hieronder volgen de hoofdpunten uit de redactie agenda in de periode van 7 november tot en met 13 november.

Barts bestaat 30 jaar: ‘Na al die jaren nog nieuwe mutsjes bedenken lukt tot eigen verbazing elk jaar weer’

Het Nederlandse merk Barts heeft sinds zijn oprichting in 1992 niet afgeweken van hetgeen waarmee ze zijn begonnen: een selectie aan accessoires voor winters en zomers weer. Vandaag de dag bestaat het bedrijf dertig jaar. Voor FashionUnited een gelegenheid om in gesprek te gaan met oprichter en CEO van het bedrijf, Bart Koene. Volgens hem is de consistentie die het merk over de jaren heeft vastgehouden iets dat gewaardeerd wordt onder hun meest trouwe inkopers en meebouwt aan hun succes.

Retailagenda Festival

Op maandag 7 november vindt in het Spoorwegmuseum in Utrecht het Retailagenda Festival plaats. ‘De waardevolle binnenstad - route naar een positieve toekomst’ wordt georganiseerd in samenwerking met DNWS en Kern. FashionUnited woont het evenement bij en doet verslag.

Gen Z hecht evenveel waarde aan digitale kleding als aan fysieke kledingstukken

Open wereld gaming platform Roblox heeft een nieuw rapport gepubliceerd waarin het de huidige trends en mogelijke toekomstige gedragingen van zijn 50 miljoen sterke gebruikersgroep en hun relatie met digitale mode heeft geëvalueerd. Het 2022 Metaverse Fashion Trend Report maakt deel uit van een nieuwe samenwerking tussen Roblox en Parsons School of Design, dat samen met het platform werkte aan het onderzoek en de verzameling van de gegevens.

Item van de week: De mesh top

Deze week in FashionUnited's serie 'Item van de Week' behandelen we de mesh top: wat het is, waarom je het wil hebben en hoe je het moet stylen.