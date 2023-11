Dit wordt het modenieuws van week 45 2023

Wat er deze week in ieder geval gaat gebeuren? FashionUnited blikt vooruit op het modenieuws van week 45. Hieronder volgen de hoofdpunten uit de redactie agenda in de periode van 6 oktober tot en met 12 november.

Belgisch tassenmerk Kaai blaast vijf kaarsjes uit: “De expansie in Amerika staat nu hoog op de agenda”

Als Helga Meersmans, Ine Verhaert en haar partner vijf jaar geleden uitnodigt voor een diner bij haar thuis, verandert een gezellig avondje in een uitgewerkt business-plan. Beide vrouwen waren het met elkaar eens: er bestond geen chique laptoptas voor dames. Alle tassenmerken leken zich te richten op het mannelijke geslacht. Een gat in de markt, dachten de twee business-vrouwen.

CEO van Spaans merk Lola Casademunt: "We willen onze positie op de internationale markt versterken"

Eind oktober landde het Spaanse bedrijf Lola Casademunt in Saoedi-Arabië. Het merk is gespecialiseerd in damesmode en accessoires en wordt op de markt gebracht onder de paraplu van de twee commerciële lijnen "Lola Casademunt" en "Lola Casademunt by Maite" en is een vaste waarde op de twee grote nationale catwalks.

Deze opening in Jeddah is de eerste stap van een uitbreidingsplan dat zich uitstrekt over heel Saoedi-Arabië en dat ze willen voltooien met zeven winkels dankzij de samenwerking met een lokale acteur die hen begeleidt in deze nieuwe markt. In een interview met FashionUnited bespreekt Paco Sanchez, CEO van Lola Casademunt, de details van deze opening als onderdeel van een bredere expansiestrategie. Hij deelt ook details van zijn ervaring met het testen van deze markten en schetst de belangrijkste aspecten van de algemene strategie van het bedrijf, zoals de omnichannel aanpak en ambitieuze groeidoelstellingen.

Nationaal Retail Debat

Met de komende verkiezingen op 22 november is het tijd om te horen van diverse politieke partijen. Hoe gaan zij ondernemers en de retail ondersteunen? Deelnemers aan het debat komen van de VVD, BBB, Groenlinks/PvdA, D66 en SP. Het debat wordt geleid door Frits Huffnagel. FashionUnited zal het debat bijwonen en verslag doen.

Item van de week: De fanny pack

Elke week licht FashionUnited een item uit in de serie ‘Item van de week’. Wat is het, waarom wil je het hebben en hoe style je het? Dit keer: de fanny pack