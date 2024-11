Dit wordt het modenieuws van week 45 2024

Wat er deze week in ieder geval gaat gebeuren? FashionUnited blikt vooruit op het modenieuws van week 45. Hieronder volgen de hoofdpunten uit de redactie agenda in de periode van maandag 4 november tot en met zondag 10 november 2024.

In gesprek met de oprichter en CEO van Stox Energy Socks

Compressiesokken, of ze nu worden gebruikt in de sportwereld, in de vrije tijd of voor medische doeleinden; het zijn geen sexy accessoire. Dat vond Casper Disselhoff ook. Dus, richtte hij bijna tien jaar geleden Stox Energy Socks op - het bedrijf dat compressiesokken hip maakt met medische technologie en een stijlvol uiterlijk. Het merk groeit hard en is klaar voor een internationaliseringsslag. FashionUnited praat virtueel bij met Disselhoff en Stijn Nuijten (CEO).

10 essentiële soft skills voor het werken in mode en luxe

De concurrentie in de luxe- en modesector is intens en de verwachtingen zijn hoog. Om succesvol te zijn in deze sector, zijn niet alleen technische vaardigheden belangrijk, maar ook ‘soft skills’ — sociale en communicatieve vaardigheden die helpen om goede relaties op te bouwen, te innoveren, en de behoeften van veeleisende klanten te vervullen. Hieronder vindt u onze top 10 essentiële soft skills die onmisbaar zijn voor een bloeiende carrière in de mode- en luxesector. FashionUnited-gastbijdrager Olfa Hamdi, internationaal recruiter bij Luxe Talent, onderzoekt welke vaardigheden het verschil maken.

Carrièretip van een modeprofessional

Een tip kan de richting van iemands carrière compleet veranderen. Wat zijn de carrière-tips die modeprofessionals hebben gehad en wat voor tip hebben zij voor anderen? FashionUnited blaast deze rubriek uit het archief nieuw leven in en gaat in gesprek met een modeprofessional.