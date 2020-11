Dit wordt het modenieuws van week 46 - 2020

FashionUnited blikt vooruit op het modenieuws van week 46. Dit staat op de redactie agenda van maandag 9 november tot en met zondag 15 november.

Van Uffelen: “We willen eerst Claudia Strater en Expresso leren kennen”

De naam Van Uffelen zal niet iedereen evenveel zeggen. Ondanks dat heeft de Nederlandse modeketen toch al 46 winkels in het portfolio, mede door diverse overnames de afgelopen jaren. Afgelopen september kwam het bedrijf in het nieuws vanwege de overname van de merken Claudia Sträter en Expresso. CEO Pieter Cox verschijnt eigenlijk nooit in de media maar stond FashionUnited toch telefonisch te woord over de recente overnames, de coronacrisis en gezelligheid in de winkels.

Interview met Addy van den Krommenacker voor de nieuwe serie: Carrièretips van...

Wat zijn de beste tips die grote namen in de modewereld ooit hebben gekregen? Addy van den Krommenacker geeft ons een inkijk in zijn werk, ondernemerschap en wat zijn beste carrière advies is.

Op de kalender Digitaal pre-ongresevent voor de 36e IAF World Fashion Convention 10-11 november Het digitale pre-congresevent zal bestaan uit twee componenten. Ten eerste zal de IAF op 10 november om 9 uur CET video's van 5 minuten van 7 prominente IAF-leden plaatsen. Samen zullen deze sprekers zorgen voor een unieke wereldwijde en brancheoverschrijdende verzameling uitspraken over de toekomst van de branche. Ten tweede zal IAF op 10 en 11 november een reeks van vier verschillende soorten online sessies presenteren, die elk een groot probleem voor de wereldwijde kledingindustrie aanpakken en relevante spelers in het mode-ecosysteem samenbrengen. Farfetch Q3 - 12 november Donderdag 12 november maakt Farfetch de financiële resultaten over het derde kwartaal van 2020 bekend.