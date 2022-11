Dit wordt het modenieuws van week 46 2022

Wat er deze week in ieder geval gaat gebeuren? FashionUnited blikt vooruit op het modenieuws van week 46. Hieronder volgen de hoofdpunten uit de redactie agenda in de periode van 14 november tot en met 20 november.

Interview met schoenenontwerper Zeynep Dag

Schoenenontwerper Zeynep Dag droomt graag groot, en dat heeft haar ver gebracht. Vijf jaar na de oprichting van haar schoenenlabel Alzúarr heeft ze klanten over de hele wereld, onder wie beroemdheden als Rihanna en Beyoncé, en een omzet die in de honderden miljoenen loopt. Sinds drie jaar staat ze daarnaast aan het hoofd van haar eigen Business Fashion Academy. FashionUnited spreekt Dag ter gelegenheid van de vijfde verjaardag van Alzúarr over haar ontwerpproces en de lessen die zij in de afgelopen vijf jaar over de mode-industrie heeft geleerd.

Duurzaamheid verduidelijkt: wat hebben biodiversiteit en ecosystemen te maken met mode?

In 2020 tekenden meer dan 200 grote modemerken (waaronder luxegroep Kering, maar ook de H&M groep en Adidas) het ‘Fashion Pact’. Hiermee beloofden ze in te zetten op doelstellingen binnen drie grote domeinen: het stoppen van global warming, het beschermen van de oceanen én het herstellen van de biodiversiteit. Maar wat betekent dat laatste nu juist? En wat is de link met de mode-industrie?

De nieuwe Antwerpse Zes

België kent veel mode-talent. Niet alleen de oorspronkelijke Antwerpse Zes zijn nog steeds toonaangevend, er zijn ook diverse nieuwe generaties van modemakers die hun stempel drukken op Belgische en internationale mode.

Item van de week: De retro joggingbroek

Deze week in FashionUnited's serie 'Item van de Week' behandelen we de retro joggingbroek: wat het is, waarom je het wil hebben en hoe je het moet stylen.