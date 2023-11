Dit wordt het modenieuws van week 46 2023

Wat er deze week in ieder geval gaat gebeuren? FashionUnited blikt vooruit op het modenieuws van week 46. Hieronder volgen de hoofdpunten uit de redactie agenda in de periode van 13 november tot en met 19 november.

Sourcing trends FW24/25: Nostalgische erfstukken, 3D stoffen en ongepolijst design

Terwijl het inkoopseizoen voor SS24 net ten einde loopt, staat het volgende seizoen al in de startblokken. In een webinar georganiseerd door trendonderzoeksinstituut Fashion Snoops en Informa Markets Fashion, gaf trenddeskundige Nia Silva de eerste inzichten in de culturele signalen, het consumentengevoel en de vier opkomende designesthetieken die de sourcingtrends voor FW24/25 zullen bepalen.

Tips voor Green Friday zonder greenwashing: ‘De actie moet passen bij jouw waarden’

Het verzet tegen koopjesfestijn Black Friday wordt steeds groter. Hoewel er nog genoeg merken en retailers zijn die wel inspelen op de overgewaaide Amerikaanse koopfeestdag, groeit het aantal bedrijven dat met Green Friday juist een tegengeluid wil geven. Maar hoe pak je Green Friday goed aan en welke opties zijn er? Uit een gesprek met oprichter van Soul Stores en sustainable storytelling expert Talita Kalloe blijkt dat er veel mogelijk is. “Iedereen kan aan Green Friday meedoen, je hoeft als bedrijf echt niet al honderd procent duurzaam te zijn. Wél moet je actie passen bij je bedrijfswaarden.”

Fashionclash

Mode-evenement Fashionclash staat weer op de agenda. Meerdere dagen deze week wordt Maastricht weer ondergedompeld in Fashionclash-sfeer. FashionUnited is er bij en doet verslag.

Item van de week: De bermuda shorts

Elke week licht FashionUnited een item uit in de serie ‘Item van de week’. Wat is het, waarom wil je het hebben en hoe style je het? Dit keer: de bermuda shorts