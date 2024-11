Dit wordt het modenieuws van week 46 2024

Wat er deze week in ieder geval gaat gebeuren? FashionUnited blikt vooruit op het modenieuws van week 46. Hieronder volgen de hoofdpunten uit de redactie agenda in de periode van maandag 10 november tot en met zondag 17 november 2024.

Hoe de Chinese conceptstore klanten trekt in tijden van crisis

ENG, een Chinese conceptstore die de afgelopen jaren snel is uitgebreid, blijft internationaal klanten trekken ondanks uitdagende economische omstandigheden in het land. Met locaties in belangrijke Chinese steden en een aanbod van avant-garde merken zoals Rick Owens en GmbH, biedt ENG een unieke winkelervaring die zowel lokale als wereldwijde consumenten aanspreekt. De winkelinrichting en innovatieve installaties zorgen voor een onderscheidend winkelconcept dat klanten terug laat keren. Volgens inkoopdirecteur Laura Darmon speelt ENG bewust in op de trends die in China populair zijn, waarbij Singles' Day op 11 november een belangrijke piek belooft te worden, die ENG’s aantrekkingskracht verder zal testen.

De kleurencombinaties voor SS25 van Milan Fashion Week

In ons aankomende artikel over Milan Fashion Week SS25 belichten we hoe ontwerpers een subtiele verschuiving maken van hun traditionele sexy esthetiek naar een ingetogener, maar nog altijd ultra-vrouwelijke stijl. Op de catwalks domineren optimistische kleurenpaletten met levendige tinten als oranje, roze en blauw, ontworpen om een energieboost te geven in onzekere tijden. Tegelijkertijd zien we een knipoog naar de zakelijke 'Corpcore'-trend, met een focus op ingetogen neutrale en donkere tinten zoals bruin. Deze bewuste balans tussen gedurfde en klassieke kleuren onderstreept de breedte en veelzijdigheid van de SS25-collecties, die zowel optimisme als verfijning uitstralen.

Carrièretip van een modeprofessional

Een tip kan de richting van iemands carrière compleet veranderen. Wat zijn de carrière-tips die modeprofessionals hebben gehad en wat voor tip hebben zij voor anderen? FashionUnited blaast deze rubriek uit het archief nieuw leven in en gaat in gesprek met een modeprofessional.