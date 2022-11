Dit wordt het modenieuws van week 47 2022

Wat er deze week in ieder geval gaat gebeuren? FashionUnited blikt vooruit op het modenieuws van week 47. Hieronder volgen de hoofdpunten uit de redactie agenda in de periode van 21 november tot en met 27 november.

Fashionclash

Het jaarlijkse mode-event in Maastricht keert weer terug. Van 25 tot en met 27 november is Fashionclash weer in town. Het schema van het evenement staat bol met tentoonstellingen, shows en talks. FashionUnited is aanwezig en doet verslag.

Seminar Edwin Hoek SS24

Trendforecaster Edwin Hoek duikt in de trends voor SS24 op het gebied van mannenmode. FashionUnited is er bij en selecteert de highlights.

5 manieren om consumenten te bereiken in de aanloop naar Kerst

Hoewel de stijgende inflatie de budgetten van de consumenten steeds meer onder druk heeft gezet, zijn er nog steeds manieren waarop detailhandelaren en merken gebruik kunnen maken van de verschillende kansen die de komende winkelpiek biedt.

Item van de week: De zoom met franjes

Deze week in FashionUnited's serie 'Item van de Week' behandelen we zoom met franjes: wat het is, waarom je het wil hebben en hoe je het moet stylen.