Dit wordt het modenieuws van week 47 2024

Wat er deze week in ieder geval gaat gebeuren? FashionUnited blikt vooruit op het modenieuws van week 47. Hieronder volgen de hoofdpunten uit de redactie agenda in de periode van maandag 18 tot en met zondag 24 november.

De zestiende editie van FashionClash Festival Maastricht

De zestiende editie van het FashionClash Festival in Maastricht, het wereldwijde evenement dat zich richt op de ontwikkeling van een nieuwe generatie ontwerpers en kunstenaars, is een feit. Van vrijdag 15 tot en met zondag 17 november was FashionUnited aanwezig om verslag te doen. Houd de website in de gaten voor een verslag en de hoogtepunten van het programma dat op verschillende locaties in Maastricht plaatsvond.

FashionClash, een Nederlandse non-profit organisatie opgericht in 2009, fungeert als interdisciplinair showcase- en ontwikkelingsplatform voor mode(cultuur). Het platform verbindt een wereldwijd netwerk van opkomende modemakers en biedt hen de mogelijkheid om bestaand en nieuw werk te presenteren. FashionClash ondersteunt verschillende mensen die hedendaagse mode(cultuur) onderzoeken, contextualiseren en vieren, met de vraag: hoe kan mode bijdragen aan een betere, gezondere en inclusievere samenleving?

Edwin van den Hoek onthult visie op mannenmode: ‘Men’s Lifestyle & Identity S/S 26’

Op donderdag 21 november, van 13:30 tot 15:30 uur, richt trendforecaster Edwin van den Hoek met zijn presentatie ‘Men’s Lifestyle & Identity S/S 26’ de schijnwerpers op mannenmode voor het lente/zomer 2026 seizoen. Het event vindt plaats in FC Hyena, Aambeeldstraat 24 in Amsterdam-Noord. FashionUnited is aanwezig tijdens de presentatie in Amsterdam-Noord en doet verslag.

Positieve modeflitsen

Positief modenieuws verdient extra aandacht. Daarom licht FashionUnited iedere twee weken een aantal noemenswaardige berichten uit. Deze week: onverwachte mode-samenwerkingen en creatieve oplossingen.