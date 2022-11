Dit wordt het modenieuws van week 48 2022

Wat er deze week in ieder geval gaat gebeuren? FashionUnited blikt vooruit op het modenieuws van week 48. Hieronder volgen de hoofdpunten uit de redactie agenda in de periode van 28 november tot en met 4 december.

Tentoonstelling Gianni Versace Retrospective in het Groninger Museum

Deze week gaat de Gianni Versace-tentoonstelling in het Groninger Museum open. De carrière en het leven van de excentrieke Italiaanse modeontwerper staan centraal. FashionUnited krijgt een exclusief kijkje in het museum voorafgaand van de opening en doet verslag.

Seminar SS24 Buro Jantrendman SS24

Trendforecaster Jan Agelink duikt in de trends voor SS24 op het gebied van mannenmode. Tijdens de seminar ‘The ABC of Futureland’ doet hij zijn nieuwste forecast uit de doeken. FashionUnited is er bij en selecteert de highlights.

Dit is wat investeerders zoeken in merken op dit moment

Onlangs sprak FashionUnited met Nikki Baird, VP of Strategy bij Aptos, de retail enterprise solution provider, die net verschillende retail conferenties had bijgewoond tijdens een volle week in New York. Aan de jaarlijkse top van Retail Brew, The SKU, namen leiders deel van Zappos, StockX, JCPenney, ThredUp, Athletic Greens, Sam's Club, Baked by Melissa, Curb en Bolt, om er maar een paar te noemen, terwijl Axios zijn inaugurele dealmaker-evenement, Axios BFD, organiseerde met gasten als de CEO van de Neiman Marcus Group, co-head van fusies & overnames bij J.P. Morgan en de president van NYSE. Op basis van ons gesprek met Baird hebben we vijf belangrijke punten samengevat waarop onafhankelijke bedrijven en start-ups die op zoek zijn naar investeringen in deze huidige omgeving zich moeten richten.

Item van de week: De tie dye top

Deze week in FashionUnited's serie 'Item van de Week' behandelen we de tie dye top: wat het is, waarom je het wil hebben en hoe je het moet stylen.

Seminar SS24 Hilde Francq

Trendforecaster Hilde Francq van Francq Colors zoomt voor het SS24-seizoen in op vier grote trends. FashionUnited is aanwezig en deelt uiteraard de belangrijkste inzichten.