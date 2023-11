Dit wordt het modenieuws van week 48 2023

Wat er deze week in ieder geval gaat gebeuren? FashionUnited blikt vooruit op het modenieuws van week 48. Hieronder volgen de hoofdpunten uit de redactie agenda in de periode van 27 november tot en met 3 december.

Opening van de Iris van Herpen-tentoonstelling in Parijs

Nederlandse modeontwerper Iris van Herpen wordt geëerd met een retrospectief genaamd ‘Sculpting the Senses’. In het Parijse museum Musée des Arts Décoratifs wordt op dinsdagavond de tentoonstelling geopend door koningin Máxima. FashionUnited is er bij.

Uitreiking van Nederlandse modeprijs Mode Stipendium

Elk jaar wordt stimuleringsprijs Cultuurfonds Mode Stipendium uitgereikt. Op woensdag 29 november is het zo ver en wordt onthuld wie de twaalfde ontvanger is van de prijs. Houd de website in de gaten voor het nieuws.

Fashion Talks en Belgian Fashion Awards

Op donderdag komt de modewereld samen in Antwerpen voor de jaarlijkse Fashion Talks én de uitreiking van de Belgian Fashion Awards. Diverse grote namen zijn genomineerd, maar wie er met de eer naar huis gaat moet nog blijken.

Item van de week: De onderbroek

Elke week licht FashionUnited een item uit in de serie ‘Item van de week’. Wat is het, waarom wil je het hebben en hoe style je het? Dit keer: de onderbroek