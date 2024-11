Dit wordt het modenieuws van week 48 2024

Wat er deze week in ieder geval gaat gebeuren? FashionUnited blikt vooruit op het modenieuws van week 48. Hieronder volgen de hoofdpunten uit de redactie agenda in de periode van maandag 25 november tot en met zondag 1 december.

Van creatief tot strategisch: de impact van AI op de mode-industrie volgens Euromonitor

Generatieve kunstmatige intelligentie (Gen AI) is uitgegroeid van een niche-innovatie tot een onmisbaar hulpmiddel in de mode-industrie. Volgens een recent rapport van Euromonitor International verandert deze technologie hoe merken creatief werken en met klanten omgaan. Dit zorgt voor een grote verschuiving in hoe bedrijven in de sector werken.

In een snel veranderende en concurrerende markt is het inzetten van Gen AI niet langer een keuze, maar een must voor merken die voorop willen blijven lopen. Is uw bedrijf klaar om deze stap te zetten? FashionUnited biedt perspectief.

Sneaker-expert Amadeus Thüner over trends

Amadeus Thüner, een van de bekendste sneakerexperts in Duitsland, zit al bijna 20 jaar in de sneakerwereld. Voor FashionUnited deelt hij zijn verwachtingen voor de nieuwste trends, vertelt over zijn droom-samenwerking en laat zien dat ‘sneakerheads’ meer dan alleen sneakers in hun kast hebben.

Mannenmode SS26 volgens Edwin van den Hoek

Trendanalist Edwin van den Hoek combineert jarenlang inzicht in straatmode en catwalks om de nieuwste ontwikkelingen in mannenmode te voorspellen. Tijdens zijn live-evenement Men’s Lifestyle & Identity S/S 26 presenteerde hij zijn visie op de trends voor de zomer van 2026. FashionUnited was daarbij en schrijft deze week over deze mannentrends.