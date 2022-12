Dit wordt het modenieuws van week 49 2022

Wat er deze week in ieder geval gaat gebeuren? FashionUnited blikt vooruit op het modenieuws van week 49. Hieronder volgen de hoofdpunten uit de redactie agenda in de periode van 5 december tot en met 11 december.

In beeld: Kerstetalages van over de hele wereld

Nu Kerstmis snel nadert, heeft FashionUnited de beste feestelijke etalages van dit jaar bij iconische warenhuizen over de hele wereld verzameld, van Selfridges in Londen tot Printemps in Parijs, Saks in New York en natuurlijk Bijenkorf in Amsterdam.

Primark repair workshop

Primark heeft recentelijk in de UK diverse repair workshops geïntroduceerd en het concept komt nu ook naar Nederland. De eerste repair workshop zal gegeven worden in Rotterdam en FashionUnited is aanwezig om meer te leren over de initiatieven van het merk.

Q&A met de CEO van Intimissimi

Italiaans merk Intimissimi breidt flink uit, ook over de grenzen van het thuisland. Wat zijn de plannen van het merk en hoe gaat het nu met het bedrijf gespecialiseerd in ondermode.

Item van de week: De cargobroek

Deze week in FashionUnited's serie 'Item van de Week' behandelen we de cargo broek: wat het is, waarom je het wil hebben en hoe je het moet stylen.