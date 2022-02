Dit wordt het modenieuws van week 5 - 2022

Wat er deze week in ieder geval gaat gebeuren? FashionUnited blikt vooruit op het modenieuws van week 5. Hieronder volgen de hoofdpunten uit de redactie agenda in de periode van 31 januari tot en met 6 februari.

Item van de week: opvallende muiltjes

Muiltjes zijn een klassieke schoen met een lange geschiedenis in de mode die vele vormen heeft aangenomen. Wat begon als een zestiende-eeuwse pantoffel werd langzaam een trend die steeds populairder werd naarmate de jaren verstreken. Hij deed het vooral goed in de jaren 70 en 90, en is nu één van de talloze voorbeelden van de huidige trends uit die tijdperken.

FW22-trend: Alles over gorpcore

De term 'gorp' is een acroniem voor 'good ol' raisins and peanuts,' een uitdrukking die verwijst naar een snack die geliefd is bij wandelaars en natuurliefhebbers. Het is een mix van functionele bovenkleding, utilitaire kleding en tech-wear. In de begindagen zinspeelde gorpcore op voornamelijk functionele basisproducten. Tot de belangrijkste items behoorden puffers, jacks en vesten.

Op de kalender Copenhagen Fashion Week - 1-4 februari Aanstaande dinsdag is het weer zover: de Copenhagen Fashion Week gaat van start. Kijk uit naar merken als Baum und Pferdgarten, Ganni, Marimekko, Stine Goya en meer.