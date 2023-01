Dit wordt het modenieuws van week 5 2023

Wat er deze week in ieder geval gaat gebeuren? FashionUnited blikt vooruit op het modenieuws van week 5. Hieronder volgen de hoofdpunten uit de redactie agenda in de periode van 30 januari tot en met 5 februari.

CEO Sepiia: "Als ingenieur ben ik altijd geobsedeerd geweest door het creëren van kledingstukken die beter werken".

Madrid - Federico Sainz de Robles, CEO van de Spaanse start-up Sepiia, beschrijft zichzelf als "een 33-jarige jongen uit Madrid die altijd gepassioneerd is geweest door kleding en het experimenteren daarmee", een roeping die sinds 2016 gestalte heeft gekregen in dit project dat zich, naast een modemerk, binnen de sector onderscheidt als een bedrijf dat verantwoordelijk is voor de vervaardiging van zijn eigen geavanceerde stoffen.

Hoe kan het recyclen van vezels mainstream worden? In gesprek met Lenzing-veteraan Michael Kininmonth

Vezelrecyclingtechnologieën ontstaan niet zomaar, maar de mode-industrie heeft ze zo snel mogelijk nodig om de ambitieuze klimaatdoelstellingen van 2030 te halen. Voor de Lenzing Group, een van de oudste bedrijven in geregenereerde cellulosevezels, is 'Refibra' de centrale recyclinginnovatie. Het vezelmengsel bestaat uit cellulosepulp gemaakt van hout en afvalkatoen. Toch is Refibra, ondanks enkele succesvolle samenwerkingen, niet mainstream geworden.

Waarom duurt het dan zo lang voordat commerciële recycling doorbreekt?

Verduurzaming in de mode-industrie: inspanningen van januari 2023

Maandelijks selecteert FashionUnited een aantal verduurzamings inspanningen uit de mode-industrie in binnen- en buitenland. Deze week zet de redactie weer enkele initiatieven op een rij.

Item van de week: De rok met een zij-split

Elke week licht FashionUnited een item uit in de serie ‘Item van de week’. Wat is het, waarom wil je het hebben en hoe style je het? Dit keer: de rok met een zij-split .