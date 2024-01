Dit wordt het modenieuws van week 5 2024

Wat er deze week in ieder geval gaat gebeuren? FashionUnited blikt vooruit op het modenieuws van week 5. Hieronder volgen de hoofdpunten uit de redactie agenda in de periode van 29 januari tot en met 4 februari 2024.

Deense modebeurs CIFF

FashionUnited doet uitgebreid verslag van modebeurs CIFF in Kopenhagen. Deze loopt van 31 januari tot en met 2 februari. In de afgelopen tien jaar is CIFF uitgegroeid tot een belangrijke tweejaarlijkse bestemming voor de internationale mode-industrie. Het belooft een inspirerende mix van curatie, creatieve samenwerkingen en een opkomend ontwerptalent te worden.

Interview met directeur van Première Vision

De internationale inkoopbeurs Première Vision Paris, die van 6 tot 8 februari 2024 plaatsvindt in Paris Nord Villepinte, zal focussen op de leerindustrie in de hele productieketen. Gilles Lasbordes, directeur van het evenement, praat met FashionUnited over het belang van traceerbaarheid in de gehele mode-industrie.

Hoe blijft een merk cool en relevant?

Kan een merk een aura van coolheid cultiveren door middel van strategie? En wat te doen wanneer de wens van de jonge digitale consumenten alleen maar groter wordt? Op deze vragen en meer gaan uiteenlopende bedrijven als Glossier, Crocs, Claire's en Saks onafhankelijk van elkaar aan FashionUnited antwoord geven.

Item van de week: Het lange vest

Elke week licht FashionUnited een item uit in de serie ‘Item van de week’. Wat is het, waarom wil je het hebben en hoe style je het? Dit keer: Het lange vest.