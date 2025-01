Dit wordt het modenieuws van week 5 2025

Wat er deze week in ieder geval gaat gebeuren? FashionUnited blikt vooruit op het modenieuws van week 5. Hieronder volgen de hoofdpunten uit de redactie agenda in de periode van maandag 27 januari tot en met zondag 2 februari 2025.

Verslag van vrouwenmodebeurs Modefabriek

De wintereditie van Modefabriek vindt plaats op zondag 26 en maandag 27 januari in Expo Greater Amsterdam, Vijfhuizen. Het event biedt een nieuwe locatie, vernieuwde stands en een gevarieerde indeling. Bezoekers kunnen deelnemen aan workshops, presentaties en trendlezingen van gerenommeerde experts, waaronder Lidewij Edelkoort. Ook The Fashion Gallery, Spotlight voor jonge ondernemers en de Responsible Route voor duurzame merken krijgen aandacht. FashionUnited is aanwezig en doet verslag.

Verslag mannenmodebeurs Shift

FashionUnited is aanwezig bij de lancering van Shift, het nieuwe platform voor mannenmode, op zondag 26 en maandag 27 januari in Zaandam. In drie maanden tijd opgezet, brengt Shift merken, retailers en innovators samen om de toekomst van mannenmode te verkennen. Het evenement richt zich op duurzaamheid, innovatie en samenwerking en biedt zowel gevestigde als opkomende merken een podium.

De vrouwenmodetrends waar Modefabriek-standhouders op inzetten

FashionUnited vraagt standhouders op de wintereditie van Modefabriek naar de items en trends die zij het meeste verwachten. Modefabriek belooft een platform te worden waar vooruitstrevende items, zoals ethisch geproduceerde kleding, en digitale innovaties samenkomen.

De baan van…

In de rubriek De baan van… spreekt FashionUnited met een professional uit de mode-industrie over zijn of haar carrière. Bezoek de website voor meer informatie over innovatieve carrièremogelijkheden in de mode-industrie.