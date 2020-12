Dit wordt het modenieuws van week 50 - 2020

Op de kalender

Ted Baker H1 - 7 december

Maandag maakt Ted Baker de financiële resultaten over het eerste halfjaar van 2020 bekend.

Webinar: Duurzame mode en materialen: Reuse and Recycle - Denim - 11 december

Hergebruik en recycling: hoe dringen we verspilling van materialen terug? In de vierde deelsessie gaan we hier dieper op in aan de hand van de casus denim. Geen kledingstuk is zo universeel als de spijkerbroek. Denim heeft een vrijgevochten imago maar is tegelijk een vervuilend product. Hoe kan dat beter?

MAISON the FAUX's performance met Stef van Looveren - 12 en 13 december

Even ontsnappen aan de realiteit? Op 12 en 13 december wordt het Compagnietheater twee dagen omgebouwd tot een tijdelijk universum van creative studio MAISON the FAUX in samenwerking met kunstenaar Stef van Looveren. Tijdens begeef je je in een wereld van mode, sculptuur, performance, en de psychologie van Carl Jung. De makers spelen met het concept identiteit en stellen de vraag: wanneer ben je “echt” en wanneer ben je “faux”?