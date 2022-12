Dit wordt het modenieuws van week 50 2022

Wat er deze week in ieder geval gaat gebeuren? FashionUnited blikt vooruit op het modenieuws van week 50. Hieronder volgen de hoofdpunten uit de redactie agenda in de periode van 12 december tot en met 18 december.

Debutanten van 2022 in de winkelstraat

De winkelstraat heeft er in 2022 een hoop nieuwe gezichten bij gekregen. Zo vestigde grote internationale merken zich in de winkelstraat, maar zijn er ook lokale (online) spelers die hun eerste winkel opende. FashionUnited zet ze voor u op een rij.

De top metaverse evenementen van 2022 en of ze in 2023 terugkomen

Dit jaar was er een overvloed aan digitale en op metaverse gebaseerde evenementen die bedoeld waren om de digitalisering in de mode-industrie en daarbuiten zowel te informeren als te versnellen.

Terwijl sommigen gebruik maakten van reeds bestaande virtuele wereldplatforms, ontwikkelden anderen hun eigen wereld om tentoonstellingen, digitale ontwerpen of presentaties te tonen die ook de vorm hadden van paneldiscussies. FashionUnited heeft een lijst samengesteld van de top mode-evenementen die dit jaar plaatsvonden, met informatie over alles wat je erover moet weten en welke mogelijkheden er zijn om volgend jaar naar uit te kijken.

Retail inspiratie: Nieuwe winkelconcepten van het afgelopen halfjaar

Beter goed gejat, dan slecht bedacht, toch? Oké, een winkelconcept exact kopiëren is not done, maar inspiratie halen uit andermans winkels, dat moet kunnen. Daarom verzamelt FashionUnited retail inspiratie, voor degene die op zoek is naar nieuwe ideeën of simpelweg plaatjes wil kijken.

Item van de week: de kanten top

Deze week in FashionUnited's serie 'Item van de Week' behandelen we de kanten top: wat het is, waarom je het wil hebben en hoe je het moet stylen.