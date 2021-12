Dit wordt het modenieuws van week 51 - 2021

Wat er deze week in ieder geval gaat gebeuren? FashionUnited blikt vooruit op het modenieuws van week 51. Hieronder volgen de hoofdpunten uit de redactie agenda in de periode van 20 tot en met 26 december.

10 succesprincipes voor een lonend beursoptreden in 2022

Nieuw jaar, nieuwe kansen: Dr. Marc Schumacher, co-CEO van Avantgarde en expert voor de Experience Economy, geeft tips voor het bedenken en ontwerpen van beursstands die de investering waard zijn.

Netflix-serie 'Emily in Paris' komt met shoppable content

Toen de modieuze serie Emily in Paris vorig jaar op Netflix debuteerde, overtrof het de verwachtingen van de meeste critici en trok het bijna 60 miljoen kijkers. Nu het tweede seizoen morgen te streamen is, hoopt het moederbedrijf van de show, ViacomCBS, munt te slaan uit de populariteit ervan door een shoppable content kanaal te lanceren waar looks uit de show kunnen worden gekocht op Netflix.shop, de webshop van Saks en in sommige fysieke Saks-winkels.

Op de kalender Nike Q2 - 20 december Maandag maakt Nike de financiële resultaten over de periode Q2 bekend.