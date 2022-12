Dit wordt het modenieuws van week 51 2022

Wat er deze week in ieder geval gaat gebeuren? FashionUnited blikt vooruit op het modenieuws van week 51. Hieronder volgen de hoofdpunten uit de redactie agenda in de periode van 19 december tot en met 15 december.

Terugkijken en vooruitblikken met modeprofessionals

2022 is bijna op zijn einde en daarom kijken we deze week terug én vooruit met diverse modeprofessionals. Welke verwachting hadden ze van 2022, is deze uitgekomen en wat willen ze meenemen naar het volgende jaar?

Technologie voor de detailhandel: Welke innovaties kunnen de detailhandel ondersteunen?

Van de digitale hulpmiddelen die te zien waren op Tech for Retail, de beurs voor retailtechnologie, trokken sommige onze bijzondere aandacht. Sommige technologieën bereiken niet alleen de eindconsument beter:binnen, maar bieden ook oplossingen voor terugkerende problemen van de detailhandel, zowel fysiek als online.

Best of 2022: Interviews en achtergrondverhalen

Elk jaar blikt FashionUnited aan het einde van het jaar op de artikelen die zijn geschreven. Welke artikelen zijn er geschreven die het waard zijn nogmaals te lezen? Deze week publiceren we overzichten van onze interviews en achtergrondverhalen.

Item van de week: de leren rok

Deze week in FashionUnited's serie 'Item van de Week' behandelen we de leren rok: wat het is, waarom je het wil hebben en hoe je het moet stylen.

Jaaroverzicht: Dit was het nieuws van 2022 (Deel 1)

U raadt het al: We zetten het grootste nieuws van het afgelopen jaar op een rij. Omdat er nu eenmaal veel gebeurt, splitsen we dit op in twee delen. Deze week wordt het eerste deel gepubliceerd.