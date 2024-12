Dit wordt het modenieuws van week 51 2024

Wat er deze week in ieder geval gaat gebeuren? FashionUnited blikt vooruit op het modenieuws van week 51. Hieronder volgen de hoofdpunten uit de redactie agenda in de periode van maandag 16 december tot en met 22 december.

Mob wives, brats en cowboys, wat een jaar: De microtrends van 2024

Het format van trends is de afgelopen jaren geëvolueerd, waardoor de industrie een structuur heeft aangenomen die de vooraf bepaalde seizoenen bijna volledig negeert, wat resulteert in een gevoel van onvoorspelbaarheid. Het kan daarom moeilijk zijn om te weten welke trends zullen aanslaan, maar de opkomst van sociale media heeft dergelijke netwerken tot een belangrijke beslisser gemaakt in de evolutie van winkelgedrag.

Nieuwkomers en gouwe ouwen in mannenmode: Dit zijn de SS26-trends volgens Jan Agelink

In een wereld waar het soms voelt alsof men de controle verliest, kan het houvast bieden om zich voor te bereiden op mogelijke (diverse wereldbeelden). Trendforecaster Jan Agelink stipt dit ook aan in zijn SS26-forecast die de naam Pluriverse draagt.

Kerstetalages van over de hele wereld

Nu Kerstmis snel nadert, heeft FashionUnited de beste feestelijke displays van dit jaar op een rijtje gezet, van Sir Paul Smith's overname in Claridge's in Londen tot Selfridges maximalistische kijk op de feestdagen, Saks Fifth Avenue's oogverblindende showcase ter ere van de 100e verjaardag in New York, Fenwick's 12 dagen kerst in Newcastle, Dior's showstopping boom in Toronto en Gucci's opvallende sneeuwbolinstallatie in Miami.