Dit wordt het modenieuws van week 52 2024

Wat er deze week in ieder geval gaat gebeuren? FashionUnited blikt vooruit op het modenieuws van week 52. Hieronder volgen de hoofdpunten uit de redactie agenda in de periode van maandag 23 december tot en met zondag 29 december.

'Fashion Future': Wat vraagt ​​de jonge generatie van de mode-industrie?

Mode is altijd geobsedeerd geweest door de jeugd. Op trendseminars en conferenties wordt herhaaldelijk het belang benadrukt van het aantrekken van Generatie Z – geboren tussen 1997 en 2012 – en Generatie Alpha, die de komende jaren zal uitgroeien tot tieners, als doelgroep, maar die is meestal ontbreekt. FashionUnited bezocht de Fashion Future-conferentie, georganiseerd door de Duitse modevereniging Fashion Council Germany (FCG) en de educatieve liefdadigheidsinstelling The King's Foundation in Schotland, waar het er anders aan toe ging: In plaats van zich zorgen te maken over hoe de jongere generatie de sector ziet en welke problemen hen zorgen baren, hadden de jongeren daar hun eigen inbreng.

Een bezoek aan Paris/64-fabriek in Illueca

Het heeft misschien een Franse naam, maar de ziel ademt van alle kanten de Spaanse ambachtelijke essentie. We hebben het deze week over het Spaanse luxemerk, ja, Spaans, Paris/64, dat zojuist officieel de deuren heeft geopend van een eigen productiefabriek; een faciliteit gelegen in de Aragonese stad Illueca, die we voor het eerst konden bezichtigen met de hulp van de oprichters van het bedrijf.

Best of 2024: Must read interviews van dit jaar

Elk jaar gaan er tienduizenden artikelen online op de website van FashionUnited. Het is dan ook makkelijk om er een of twee te missen. Welke interviews mocht u echt niet missen? FashionUnited zet ze voor u op een rij.